La Roma si impone 3-1 sul campo del Genoa. Fonseca: "Partita di grande carattere". La ASL blocca i nazionali

La Roma conquista il suo quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato, considerando anche la scorsa stagione, imponendosi in trasferta sul campo del Genoa per 3-1 grazie a una tripletta di Mkhitaryan. I giallorossi con questi tre punti riescono a conquistare il terzo posto in classifica, a pari punti con il Napoli di Gattuso, distanziati di un punto dal Sassuolo secondo e a due punti dal Milan capolista, che scenderà in campo questa sera contro l'Hellas Verona. Intanto la ASL territoriale ha bloccato, per il momento, la partenza dei giocatori giallorossi verso le rispettive nazionali. La ASL dopo la positività di Edin Dzeko e di Pietro Boer avrebbe imposto al gruppo squadra di rimanere all'interno della bolla per evitare ulteriori contagi.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORONAVIRUS: POSITIVO BOER. ANCHE MILANESE LASCIA IL RITIRO DI GENOVA

ATALANTA, SARTORI: "ROMA? PARLIAMO DELLA PARTITA, STO BENE DOVE SONO"

SPINAZZOLA: RISENTIMENTO ALL'ADDUTTORE DESTRO. L'ESTERNO VERRà VALUTATO NEI PROSSIMI GIORNI

GENOA-ROMA, FONSECA: "VITTORIA DI CARATTERE. BUONA GARA DI MAYORAL. CHAMPIONS? PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA"

GENOA-ROMA, MKHITRYAN: "TRIPLETTA SPECIALE. DZEKO? MI HA DETTO DI SEGNARE..."

ROMA: 16 RETI NELLE PRIME 7 GARE DI SERIE A. PRIMA TRIPLETTA NEI 5 MAGGIORI CAMPIONATI EUROPEI PER MKHITRYAN

LR24 - GENOA-ROMA: LE PAGELLE. MKHITARYAN "HENRIKH POTTER" 8,5 - MANCINI "DIVIETO DI TRANSITO" 6,5

SOCIAL, CRISTANTE: "STEP BY STEP". SPINAZZOLA: "2 PUNTI FONDAMENTALI PER LA NOSTRA CRESCITA"

ROMA, LA ASL NON PERMETTE LA PARTENZA DEI GIOCATORI PER I RITIRI DELLE RISPETTIVE NAZIONALI

NAZIONALI, LA ASL BLOCCA LA PARTENZA DEI GIOCATORI DI GENOA, FIORENTINA, LAZIO, SASSUOLO E INTER