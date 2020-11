Roma: 16 reti nelle prime 7 gare di Serie A. Prima tripletta nei 5 maggiori campionati europei per Mkhitaryan

La Roma si impone 3-1 sul campo del Genoa e conquista momentaneamente la terza posizione in classifica con 14 punti. Come riportato dal portale di Opta, era dalla stagione 2016/2017 che i giallorossi non riuscivano a realizzare 16 reti nelle prime sette gare di Serie A. Di questi sei sono arrivati su palla inattiva, nessuno nel massimo campionato italiano ha più reti messe a segno da calcio da fermo.

Protagonista assoluto della gara è stato Henrikh Mkhitaryan, che insieme a Edin Dzeko è l'unico giocatore ad aver segnato da inizio 2010 almeno 10 reti in Serie A, Bundesliga e Premier League. Inoltre l'armeno insieme a Zlatan Ibrahimovic, è l'unico calciatore dalla stagione 2015/2016 ad aver siglato 10 reti nei cinque maggiori campionati europei. Inoltre con questa tripletta Mkhitryan ha toccato 100 partecipazioni ad azioni da gol nei cinque maggiori campionati in 197 presenze. Dei suoi 48 gol nei cinque massimi campionati europei sette sono arrivati di testa. L'armeno non siglava più di un gol in una gara ufficiale in campionato da dicembre 2018, contro il Southampton in Premier League, e questa è la prima tripletta nei cinque maggiori campionati europei. Infine, era da marzo 2016, quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund in Bundesliga, che Mkhitaryan non prendeva parte a più di dieci tiri in una singola gara da parte della propria squadra.