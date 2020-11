Nazionale, il Covid “ferma” i romanisti convocati: manca l’ok della Asl

Archiviato per il momento il campionato con il convincente successo per 3-1 sul campo del Genoa, la Roma guarda con molta attenzione a questa sosta per le Nazionali. Il motivo è la positività al Covid-19 di Edin Dzeko annunciata ieri, che ha “costretto” la Asl di competenza a obbligare i calciatori giallorossi a fare “casa-lavoro-casa”. Per questo i romanisti convocati (Cristante, Pellegrini, Mancini e Spinazzola) dal ct dell’Italia Roberto Mancini ad oggi non possono aggregarsi al ritiro della Nazionale.

Per quanto riguarda invece il caso specifico di Spinazzola, uscito anzitempo nella gara contro il Genoa per un risentimento muscolare, è stato deciso di far restare il terzino a Roma per fargli svolgere gli esami del caso a prescindere dall’evolversi della situazione

LR24