Coronavirus: positivo Boer. Anche Milanese lascia il ritiro di Genova

Il Primavera Pietro Boer, aggregato alla prima squadra per la trasferta di Genova, è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo lui stesso su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma.

E a rischio contagio anche Tommaso Milanese, il centrocampista, che ha fatto il suo esordio giovedì scorso in Europa League, ha dormito in stanza con Boer, di conseguenza, da protocollo, anche lui deve abbandonare il ritiro. Negativi tutti gli altri tamponi.

(iltempo.it)

