Genoa-Roma, MKHITARYAN: "Tripletta speciale. Dzeko? Mi ha detto di segnare..."

Altra vittoria in campionato, ora spazio alla sosta per le Nazionali. Al termine del successo in casa del Genoa, ha parlato il protagonista di giornata, Mkhitaryan, autore di una tripletta. Le sue dichiarazioni:

MKHITARYAN A DAZN

Bene nel primo tempo poi qualche difficoltà in più nella ripresa. Come hai vissuto il match?

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche occasione, poi abbiamo segnato prima dell’intervallo. Siamo molto contenti e ringrazio i compagni per questa bella partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma abbiamo mostrato personalità e abbiamo vinto questa partita importante".

Dzeko ti aveva chiesto di segnare?

"Sì, ho parlato con lui e mi ha detto che dovevo segnare oggi e io l’ho fatto. Abbiamo bisogno di lui e speriamo che ritorni prestissimo".

Può essere una stagione di crescita anche per te oltre che per la squadra?

"L’anno scorso quando sono arrivato è stato difficile perché ho subìto due infortuni ma adesso sto facendo bene e sono costante, mostro le qualità che ho e ringrazio i compagni per l’aiuto".

Ci sono le qualità tecniche e umane in questo gruppo per togliersi delle belle soddisfazioni?

"Se parliamo della squadra sì, abbiamo le qualità e i giocatori. Secondo me possiamo arrivare al livello che vogliamo, lavoriamo tanto per questo e penso che faremo di tutto per arrivare dove vogliamo arrivare".

Juan Jesus ti ha conservato il pallone per la tripletta...

"Di solito non prendo la palla, però questa tripletta è un po’ speciale perciò devo prenderla".