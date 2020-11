Instagram, Cristante: "Step by step". Spinazzola: "3 punti fondamentali per la nostra crescita" (FOTO)

La Roma raccoglie un altro importante successo, tra campionato ed Europa League, col 3-1 rifilato al Genoa a "Marassi" - tripletta di Mkhitaryan -. Su Instagram, al termine del match, esulta così Bryan Cristante: "Step by step" ("Passo dopo passo"). "Altri 3 punti fondamentali per la nostra crescita. Avanti tutta", il commento di Leonardo Spinazzola, sostituito nel quarto d'ora iniziale del match per un risentimento all'adduttore destro.