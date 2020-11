Nazionali, la Asl blocca la partenza dei giocatori di Genoa, Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter

La sosta Nazionali si prospetta essere molto particolare. Come riportato infatti dal portale sportivo, le Asl territoriali non permetteranno ai giocatori di Genoa, Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter di raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionale durante lo stop del campionato in queste due settimane. Questa è la decisione è arrivata dopo che in tutte le società citate era stata rilevata la positività di un componente del gruppo squadra, costringendo quindi tutti i calciatori e lo staff a rispettare il protocollo che prevede di rimanere nella bolla sanitaria.

(calciomercato.com)

