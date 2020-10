Vigilia di Young Boys-Roma. Fonseca: "Con la società lavoriamo per essere più forti". Villar: "Pedro un esempio"

La Roma si prepara a scendere in campo domani alle 18:55 contro lo Young Boys nella prima gara del girone di Europa League 2020/2021. I giallorossi sono arrivati nella giornata di oggi in Svizzera e hanno svolto l'ultimo allenamento prima della gara di domani sera allo Stade de Suisse. La Roma dovrà fare a meno ancora di Chris Smalling che non è partito con la squadra ed è rimasto nella Capitale a lavorare per recuperare dal proprio infortunio.

Prima dell'ultima allenamento il tecnico Fonseca si è presentato ai microfoni dei cronisti per svolgere la consueta conferenza stampa in vista della gara. Il portoghese si è soffermato in particolare sulla possibilità di effettuare turnover nella gara di domani: "Si, magari di più. Ho totale fiducia in tutti i giocatori ed è importante in questo momento fare turnover".

