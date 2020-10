Friedkin dà scacco a Pallotta in 2 mesi

Che Dan Friedkin e James Pallotta non si assomiglino sembra una banalità, ma a parlare poi sono i fatti e il tycoon texano in questi primi mesi di presidenza non li ha mai fatti mancare. Uno su tutti è la volontà di uscire dalla Borsa con il delisting in atto in questo periodo. Anche Pallotta ci aveva pensato ma non aveva mai attuato il piano. Ancora c'è il fatto di essere sempre presente al fianco della squadra durante le partite, sia in casa che in trasferta, e saranno anche in Svizzera per l'esordio in Europa League contro lo Young Boys. Tutto ciò viene confermato anche dagli addetti ai lavori più vicini agli ambienti di Trigoria: "Questi signori non sono interessati ad apparire, non vogliono ingraziarsi i giornalisti, vogliono solo ottenere risultati".

(corsport)