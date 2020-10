Fiumicino: la Roma parte per Berna. Con il gruppo anche Karsdorp (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO EMANUELE ZOTTI - La Roma è pronta a tornare a giocare in Europa. Domani i giallorossi sfideranno lo Young Boys nella gara d’esordio del Gruppo A di Europa League. Questa mattina alle 10.30 la squadra di Fonseca si è imbarcata dal Terminal 5 di Fiumicino in direzione di Berna, dove questo pomeriggio alle 16.45 si terrá la conferenza stampa del tecnico in compagnia di Villar. Con il gruppo è partito per la Svizzera anche Rick Karsdorp, fermo ai box nelle scorse settimane per un problema fisico