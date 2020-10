Roma, un campione e tanti giovani leoni. Assalto all'Europa

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro lo Young Boys nella gara di esordio dell'Europa League 2020/2021. I giallorossi si dovrebbero affidare al giocatore che in questo momento si sta dimostrando il migliore in campo sotto ogni punto di vista: Pedro. Lo spagnolo è il giocatore su cui Fonseca si affida maggiormente, anche per il fatto che l'ex Barcellona e Chelsea ha vinto tutto ciò che si poteva vincere in carriera compresa l'Europa League. Pedro è stato preso per trasmettere la propria mentalità vincente al gruppo e, soprattutto, a tutti quei giovani giocatori che proprio domani sera dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. Tra questi in difesa ci sono Kumbulla e Ibanez, che formeranno la coppia di centrali; a centrocampo c'è Villar; in attacco dovrebbe esserci dal primo minuto Borja Mayoral con alle proprie spalle Carles Perez. La Roma vuole arrivare ancora una volta fino in fondo, ma questa volta c'è un Pedro in più in squadra.

(gasport)