AGRESTI: «Il lavoro di Fonseca va rivalutato» - RENGA: «Spero in un turnover moderato»

Il debutto europeo stagionale si avvicina. Domani la Roma giocherà a Berna con lo Young Boys per il primo turno di Europa League. La vittoria larga con il Benevento ha portato 3 punti e qualche attimo di serenità a Trigoria, dove la posizione di Fonseca è sempre però in bilico. "Il suo lavoro va rivalutato", sostiene Stefano Agresti. "Secondo me non resteranno né lui, né Fienga nella prossima stagione", il parere di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Il lavoro di Fonseca va rivalutato, l'anno è stato in balia degli eventi, di un proprietario che non c'era mai e di un ds mandato via, è rimasto da solo a gestire una situazione complicata. Sono innamorato da sempre di Pedro, se uno vince quello che ha vinto lui, spesso da protagonista, non può essere un caso... Da un certo punto di vista quando il Barcellona lo ha ceduto ci ha un po' rimesso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Una curiosità: domani vedremo la difesa a 4? Spero che Fonseca non faccia molto turnover, comunque non è una partita semplice come sento dire, pure se lo Young Boys dal nome sembra un complesso musicale... Farei un turnover moderato (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pochi mesi fa in Europa League è finita male ma il fatto che i Friedkin saranno a Berna in tribuna conferma che c'è massima attenzione a questa competizione (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per capire se Smalling sarò disponibile contro il Milan dovremo aspettare l’allenamento di sabato. A oggi mancano un po’ di giorni e lui resterà a Trigoria a fare allenamento individuale. Dalle parole di Fonseca però ho molti dubbi sulla sua presenza per la trasferta a Milano, inizierei a pensare di affrontare Ibrahimovic con la difesa a tre composta da Ibanez, Mancini e Kumbulla. Poi se dovesse giocare Smalling ricordiamo che in questi mesi ha fatto solo pochi allenamenti in gruppo e prima anche a Manchester non si allenava mai con i compagni (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non escludo che Fienga non faccia parte della Roma del futuro. Secondo me non resterà né lui, né Fonseca nella prossima stagione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Rangnick è un altro che parla troppo e il fatto che si sia chiamato fuori è un bene per quanto mi riguarda. Le soluzioni devono essere semplici e chiare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)