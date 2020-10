Young Boys-Roma: giallorossi in campo allo Stade de Suisse per la rifinitura

A seguito della conferenza congiunta di Paulo Fonseca e Gonzalo Villar in vista della sfida di domani contro lo Young Boys, la squadra è scesa in campo allo Stade de Suisse per il consueto allenamento di rifinitura. I giallorossi hanno effettuato un riscaldamento iniziale per poi dividersi in due gruppi ed esercitarsi nel torello.