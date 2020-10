Smalling torna a Roma: "Ho capito subito che sarebbe diventata casa mia". Kumbulla: "Arrivato in un club di grande tradizione"

E' il giorno di Chris Smalling, che torna finalmente a Roma e alla Roma dopo un'estenuante trattativa andata avanti per mesi tra i giallorossi ed il Manchester United. Il centrale inglese ha sottolineato la gioia per la conclusione dell'affare con un post su Instagram: "Appena arrivato qui ho capito che questa sarebbe diventata casa mia".

Nella nottata è poi arrivata l'ufficialità del trasferimento in prestito di Robin Olsen all'Everton, mentre in mattinata si è diffusa la notizia dell'approvazione da parte della Consob del documento relativo all'Opa obbligatoria.

E se Kumbulla ribadisce la convinzione di essere approdato in un grande club, per l'area scouting spunta il nome di Luca Nember.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

