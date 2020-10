Calciomercato: Sadiq all'Almeria per 5 milioni più bonus. Alla Roma il 10% sul prezzo del cartellino

Umar Sadiq, attaccante ex Roma finora in forza al Partizan Belgrado, si accasa all'Almeria. Un trasferimento che interessa indirettamente anche i giallorossi, che avevano conservato una percentuale del 10% sul prezzo di rivendita da parte del club serbo. Transazione andata a buon fine per il corrispettivo di 5 milioni più bonus: nelle casse giallorosse, dunque, entreranno 500 mila euro.