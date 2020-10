Monte ingaggi Roma: dopo il mercato gli stipendi si abbassano di più di 10 milioni

LAROMA24.IT - Il mercato della Roma si è chiuso col brivido: l'acquisto di Chris Smalling infatti è stato messo a segno proprio allo scadere della sessione estiva, con il trasferimento dell'inglese rimasto in dubbio per quasi due ore dopo la chiusura delle trattative. Il centrale ex Manchester United completa gli acquisti del club giallorosso dopo gli arrivi di Pedro, Borja Mayoral e Kumbulla, mentre sono sono stati 12 i giocatori ceduti.

Uno dei principali obiettivi del club infatti era quello di alleggerire un monte ingaggi arrivato a 109,9 milioni lordi e 63,3 netti. Nonostante le numerose partenze nella Capitale sono rimasti comunque giocatori che hanno stipendi pesanti come macigni: oltre a Dzeko, che guadagna 8,8 milioni lordi, non hanno lasciato la capitale neanche Pastore (4,5 milioni netti), Jesus - ormai ai margini della rosa- che percepisce 2,2 milioni netti e Fazio (circa 2,5 milioni netti). Queste le operazioni - e gli stipendi dei giocatori - concluse dalla Roma durante l'ultima sessione di mercato:

ACQUISTI

Kumbulla 1.5 netti

Smalling 3 netti

Pedro 3 netti

Mkhitaryan 3 netti

Borja Mayoral 2 netti

_________

Tot: 12.5 netti

CESSIONI

Florenzi 2.8 netti

Nzonzi 3.1 netti

Perotti 2.8 netti

Schick 2.5 netti

Gonalons 2 netti

Kolarov 2 netti

Kluivert 1.8 netti

Defrel 1.5 netti

Coric 1.3 netti

Olsen 1.2 netti

Under 2.5 netti

Bianda 0.8 netti

Fuzato 0.5 netti

Cetin 1 netto

Riccardi 0.5 netti

Antonucci 0.3 netti

_________

Tot: 26.7 netti

GIOCATORI IN ROSA

Bruno Peres 2 netti

Calafiori 0.2 netti

Cristante 1.4 netti

Diawara 1.8 netti

Dzeko 6 netti

Fazio 2.4 netti

Ibanez 0.75 netti

Juan Jesus 2.2 netti

Karsdorp 1.5 netti

Mancini 2 netti

Mirante 0.9 netti

Pastore 3.5 netti

Pau Lopez 2 netti

Pellegrini 1.8 netti

Perez 1.5 netti

Santon 1.3 netti

Spinazzola 2.5 netti

Veretout 2.2 netti

Villar 0.9 netti

Zaniolo 1.7 netti

__________

Tot: 38.55 netti

Il monte ingaggi netto della Roma si abbassa così da 64.5 milioni netti a 51,05 milioni netti

LR24