LIVE - Ciampino: Smalling torna a Roma. Il centrale è atterrato nella Capitale (FOTO e VIDEO)

DA CIAMPINO EMANUELE ZOTTI - L'ultimo acquisto della Roma è finalmente arrivato nella Capitale. È sbarcato in questo momento a Ciampino Chris Smalling, il difensore proveniente dal Manchester United che il club giallorosso ha acquistato ieri sera negli ultimi minuti del calciomercato estivo. Smalling ha vestito la maglia della Roma nella scorsa stagione e non vedeva l'ora di tornare a indossarla, come scritto anche dal giocatore stesso sul proprio profilo Instagram in mattinata: "Non vedo l'ora di ricominciare, l'avventura continua".

LIVE

17:00 - Il difensore inglese è uscito dal gate del'aeroporto di Ciampino ringraziando i tifosi per la calorosa accoglienza e indossando già la tuta della Roma.

16:45 - Intanto anche fuori dal gate i tifosi attendono l'arrivo dell'Inglese.

16: 45 - Il giocatore è arrivato nella Capitale dove è stato raggiunto dall'esultanza dei tifosi che lo stavano attendendo vicino alla pista d'atterraggio, così come si può vedere dal video del giornalista Jacopo Aliprandi.

?Chris #Smalling è appena sbarcato al terminal privato di Ciampino. Comincia la sua nuova avventura alla Roma. #ASRoma pic.twitter.com/PXQzfOrqtI — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 6, 2020

16:44 - Chris Smalling è atterrato nella Capitale. Ad aspettarlo fuori dall'uscita di Ciampino sono presenti circa trenta tifosi.