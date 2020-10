Trigoria: ancora individuale per Karsdorp. Domani allenamento alle 11

La Roma continua a lavorare a Trigoria agli ordini di mister Fonseca. Nella giornata di oggi i giallorossi sono scesi in campo al centro sportivo Fulvio Bernardini, esclusi solo i giocatori partiti per le rispettive nazionali e Karsdorp che continua a lavorare individualmente. Domani i giallorossi scenderanno in campo nuovamente alle ore 11 e questa volta potranno abbracciare di nuovo Chris Smalling, difensore inglese che nella giornata di ieri è stato acquisto dalla Roma per 15 milioni.