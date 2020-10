DI GIOVAMBATTISTA: "Roma, mercato da 8" - BIAFORA: "Occhio a Milik-El Shaarawy per gennaio"

Chiuso il calciomercato, è tempo di giudizi sulle radio che si occupano di Roma. "Ha fatto un mercato straordinario, da 8" esclama Ilario Di Giovambattista. "Do un 6 secco al mercato della Roma" l'analisi di Antonio Felici. "Il mercato della Roma vale un 7 in pagella" secondo il giudizio di Roberto Pruzzo.

Intanto, Filippo Biafora si porta già avanti col lavoro: "El Shaarawy e Milik sono nomi che non scarterei per il mercato di gennaio".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____



Non darei un voto alto per le cessioni della Roma, quella di Florenzi per esempio non so che vantaggio abbia portato, anche Kluivert era un giovane lanciatissimo. Per fortuna che è arrivato Smalling, ora secondo me è una Roma quasi completa (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma in uscita ha fatto cose straordinarie pur non avendo un ds: merita un 8. Smalling c’era già, quindi in entrata do un 6,5 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

El Shaarawy e Milik sono nomi che non scarterei per il mercato della Roma di gennaio (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto un mercato straordinario, da 8 (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Do un 6 secco al mercato della Roma, niente di più. Le luci sono Pedro e dietro con Kumbulla-Smalling, le ombre sono il portiere, la fascia destra e il centrocampo che avrebbe avuto bisogno di un uomo di qualità. Non dico a gennaio ma nel mercato dell’estate prossima voglio vedere i botti veri (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Con questa rosa qui, la Roma è leggermente sopra alla Lazio che ha fatto un mercato penoso ed è al pari del Milan. Quindi da 5°-6° posto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il mercato della Roma vale un 7 in pagella (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Un voto al mercato della Roma? 6,5. Non è un organico meraviglioso ma messo su bene (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Reputo il mercato della Roma appena sufficiente, 6 - per capirci. Il riacquisto di Smalling ti fa stare un po' più tranquillo, ma la squadra è incompleta. Per adesso la vedo da quinto-sesto posto. La palla ora passa a Fonseca... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5)