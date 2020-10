Europa League, la lista Uefa della Roma: out Pastore, dentro Jesus e Fazio. Zaniolo nella lista B

La Roma ha consegnato la lista Uefa per l'Europa League. Cadeva oggi la scadenza per la presentazione dell'elenco dei giocatori che saranno disponibili per l'avventura europea dei giallorossi, che nella fase a gironi affronteranno Young Boys, Cluj e CSKA Sofia

25 in tutto i nomi indicati da mister Fonseca. Ridotta a 22 posti la lista A, visto che c'è il solo Lorenzo Pellegrini come calciatore cresciuto nel club. Presenti i nuovi acquisti Pedro, Kumbulla e Borja Mayoral oltre all'ultimo arrivato Smalling, inseriti anche Fazio e Juan Jesus mentre non figura Javier Pastore.

Sono stati subito indicati invece 3 nomi della lista B, che è riservata agli Under 21 è che, da regolamento, può essere integrata in ogni momento della fase a gironi: tra questi c'è anche l'infortunato Nicolò Zaniolo. Gli altri due sono Calafiori e al portiere della Primavera Boer.

Questa la lista Uefa:

A LIST

Pau LOPEZ

Antonio MIRANTE

Federico FAZIO

Roger IBANEZ

Juan JESUS

Rick KARSDORP

Marash KUMBULLA

Gianluca MANCINI

Bruno PERES

Davide SANTON

Chris SMALLING

Leonardo SPINAZZOLA

Bryan CRISTANTE

Amadou DIAWARA

Henrikh MKHITARYAN

Lorenzo PELLEGRINI

Jordan VERETOUT

Gonzalo VILLAR

Edin DZEKO

Borja MAYORAL

Carles PEREZ

Pedro RODRIGUEZ

B LIST

Pietro BOER

Riccardo CALAFIORI

Nicolò ZANIOLO

