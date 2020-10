Kluivert verso il Lipsia, la Roma ritrova El Sharaawy e offre 15 milioni per Smalling

Justin Kluivert saluta in prestito, Stephan El Shaarawy si prepara al ritorno in giallorosso, è invece ancora da decifrare il futuro di Chris Smalling: la Roma si muove, stando alle cronache, su tre fronti prima del gong finale del mercato previsto domani. L'olandese domani sosterrà le visite mediche col Lipsia, il classe 1992 sembra vicino a vestire nuovamente la maglia della Roma in prestito dallo Shanghai Shenhua. Per il centrale difensivo i giallorossi hanno avanzato una proposta di 15 milioni al Manchester United.

Infine, la Roma tornerà domani ad allenarsi a Trigoria mentre la Primavera ha vinto al 'Franchi' contro la Fiorentina di Alberto Aquilani.

