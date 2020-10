Calciomercato Roma: il Galatasaray alza il muro per Marcao

Spunta un interessante retroscena di mercato legato a Marcao. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il club giallorosso - usufruendo dello stesso intermediario che sta curando la trattativa Smalling - si sta cautelando per cercare un'alternativa nel caso in cui non riuscisse a riportare nella Capitale il centrale del Manchester United. I giallorossi seguono Marcao da alcune settimane ma si sarebbero scontrati con le richieste del Galatasaray: per far partire il difensore - che piace a Fonseca - i turchi chiedevano inizialmente 13.5 milioni di euro. La Roma ha cercato di abbassare le pretese del club di Istanbul offrendo 11 milioni per il cartellino del giocatore. L'offerta al ribasso arrivata da Trigoria ha avuto però l'effetto contrario a quello sperato: i dirigenti del Galatasaray infatti sono stati irritati dalla strategia scelta dai giallorossi e hanno alzato un vero e proprio muro per Marcao. Adesso per lasciar partire il difensore i turchi chiedono almeno 20 milioni di euro.

Paolo Rocchetti