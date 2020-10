Rüdiger offerto al Milan e alla Roma: la trattativa la fa... Totti!

GAZZETTA.IT (M. CECCHINI) - Certi amori non finiscono, cantava Venditti. Così nessuna sorpresa che Francesco Totti, nella sua nuova veste di agente e mediatore di calciatori, abbia la Roma nel cuore. Così l’ex capitano - incaricato di trattare Rudiger con le squadre italiane - ha per prima cosa proposto il giocatore tedesco alla Roma, dove Rudiger ha giocato con profitto. Ovviamente, il difensore sarebbe l’alternativa a Smalling, ma tra ingaggio e cartellino, la spesa sembra eccessiva. Così Totti si è messo al telefono col suo amico Paolo Maldini per offrirlo al Milan, che pare più interessato. Si attendono sviluppi, ma il cuore dell’ex capitano non dimentica mai la Roma.

RUDIGER E LA ROMA - Ricordi giallorossi. "Toni" Rudiger ha passato due anni nella Capitale. Centrale difensivo roccioso e solido, classe '93, arrivò dallo Stoccarda nel 2015 per 4 milioni di prestito con riscatto fissato a 9 (poi esercitato). Numeri importanti: 72 partite e 2 reti, prima del trasferimento al Chelsea nell'estate del 2017 per 35 milioni (più altri 4 di bonus). Titolare sia con Garcia che con Spalletti, dopo aver lasciato la Roma ha giocato sempre in Inghilterra e in Premier, collezionando 115 presenze e 6 reti con i Blues tra campionato e coppe. Ha vinto la Coppa d'Inghilterra nel 2018 e l'Europa League nel 2019. Ora potrebbe tornare in Italia... grazie a Totti.

