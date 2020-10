Calciomercato Roma, rilancio per Smalling: offerti 15 milioni al Man Utd

Il tutto per tutto per Chris Smalling. La Roma ci riprova per riportare nella Capitale il difensore inglese, reduce da una stagione più che positiva in giallorosso. Dopo lo stallo nella trattativa che ha caratterizzato le ultime 48 ore, il club capitolino rilancia e presenta una nuova offerta al Manchester United: l'ultima proposta è di 15 milioni. I Red Devils, consapevoli che difficilmente troveranno in Premier altre pretendenti disposte ad offrire la stessa cifra, ci stanno riflettendo.

(Sky Sport)