LIVE - Calciomercato Roma: El Shaarawy vicino al ritorno, c'è l'accordo per il prestito

Con Justin Kluivert in partenza per il Lipsia, torna d'attualità un ex per la Roma. Si tratta di Stephan El Shaarawy, da più di un anno in Cina allo Shanghai Shenhua.

LIVE

15.18 - Ritorno vicinissimo per Stephan El Shaarawy. Come riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schirà, l'accordo tra i due club per il prestito dell'ex numero 92 giallorosso è stato raggiunto.





15.06 - La Roma fa sul serio per il ritorno di El Shaarawy. Come riferisce l'emittente satellitare il club giallorosso ha chiesto il suo ex attaccante in prestito allo Shanghai Shenhua.

(sky sport)

15.05 - Confermate le notizie relative al possibile ritorno di Stephan El Shaarawy in giallorosso. A premere per questa ipotesi anche la volontà del giocatore, desideroso di tornare in Italia. Si tratterebbe in ogni caso di un prestito.

(sportitalia)

14.26 - Come riferisce su Twitter il giornalista John Solano, il possibile ritorno nella Capitale dell'ex numero 92 giallorosso potrebbe essere un'opzione seria vista l'imminente cessione di Kluivert. In ogni caso non si tratterebbe di un'operazione a titolo definitivo ma solo in prestito.