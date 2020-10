Fatta per Borja Mayoral, si avvicina anche Smalling. Kumbulla si presenta: "Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato"

Fonseca avrà in rosa il vice Dzeko: Borja Mayoral si trasferirà alla Roma in prestito biennale con diritto di riscatto e domani sosterrà le visite mediche col club giallorosso. Si avvicina anche Smalling: c'è da registrare un blitz di Fienga a Londra e nei discorsi con lo United spunta anche il profilo di Timothy Fosu-Mensah. Tra chi potrebbe salutare c'è anche Fazio, dato in direzione Genova, sponda blucerchiata.

A due giorni da Udinese-Roma - arbitra Abisso - Kumbulla si è presentato in conferenza stampa: "Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato". Infine, la sindaca Raggi ha fornito qualche indicazione in più sull'incontro con i Friedkin: "Abbiamo avuto modo di conoscerci e ci saranno sicuramente nuovi incontri di lavoro vero e proprio".

