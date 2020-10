Calciomercato Roma: per l'attacco proposti Crivelli e Toni Martinez

ESCLUSIVA LR24.IT - Tiene banco, ormai da settimane, la ricerca di un vice-Dzeko per la Roma. Nelle ultime ore sembra caldissima la pista che porta a Borja Mayoral, con gli agenti del centravanti del Real Madrid attesi oggi nella Capitale. Secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, però, nei giorni scorsi sarebbero stati proposti due profili a Trigoria: Enzo Crivelli e Toni Martinez.

Crivelli, in forza all'Istanbul Basaksehir, è reduce da una grande stagione con i turchi, vincitori del titolo nazionale. Per lui 14 gol. Giocatore grintoso e competitivo. Tra le sue migliori qualità c'è l'attacco della porta e il colpo di testa. L'altro profilo è quello di Toni Martinez, attaccante del Famalicao, squadra rivelazione in Portogallo e trascinata proprio dall'attaccante con 14 gol, valsi un sorprendente sesto posto finale dopo la promozione in massima serie della scorsa stagione. Classe '97, rapido e discretamente tecnico nello stretto, molto forte di testa e nei tiri dalla media distanza. Tra i punti di forza la grinta, il grande senso del gol e del posizionamento nell'area di rigore.

LR24