LIVE - Calciomercato Roma: atteso l'agente di Borja Mayoral nella capitale. Ok al trasferimento dopo la panchina di ieri

Dalla saga Smalling, con le ultime notizie che danno il difensore prossimo al ritorno a Roma, alla ricerca di un vice Dzeko, con le principali strade che giocano a Madrid. Dove militano Borja Mayoral e Luka Jovic, di cui almeno uno dei due indiziato a lasciare il 'Santiago Bernabeu'. Gli ultimi aggiornamenti danno in uscita l'attaccante spagnolo, rispetto al serbo, titolare nella gara di ieri.

12.45 - Come scrive su Twitter Eleonora Trotta, Luka Jovic ora non intende lasciare il Real Madrid. Un nuovo summit è in programma in giornata.







#Jovic intende restare al #RealMadrid e al momento rifiuta le altre destinazioni. Nuovo summit in giornata, #Mayoral alla #Roma è ancora possibile #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) October 1, 2020

12.20 - Da Borja Mayoral a Luka Jovic, per tornare a Mayoral. Potrebbe essere questo il percorso che porta alla ricerca di un vice Dzeko per la Roma. Il primo interesse per l'attaccante spagnolo sembrava spento dal veto di Zidane, tanto da 'offrire' in cambio il serbo. Che ieri invece ha giocato titolare, relegando in panchina Mayoral.

Oggi è atteso l'agente dello spagnolo in Italia per riallacciare i contatti con la Roma, dopo che la panchina di ieri ha fatto prendere seriamente in considerazione al calciatore il trasferimento nella capitale, dopo due stagioni al Levante dove aveva ottenuto maggior continuità.

(As)

