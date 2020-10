LIVE - Calciomercato Roma: l'affare Smalling è ai dettagli. Ieri Fienga a Londra insieme a Zubiria, l'intermediario Palac è nella capitale

Chris Smalling ora pare davvero vicino al ritorno alla Roma. Richiesto anche pubblicamente da Paulo Fonseca, il difensore inglese sta per tornare finalmente a Trigoria. Questi gli aggiornamenti della giornata sulla trattativa:

11.00 - Come apprende la nostra redazione, l'intermediario che si occupa dell'affare, Jozo Palac è atterrato in questi minuti a Roma.

10.30 - Conferme sull'avvicinarsi della chiusura dell'affare arrivano anche dall'Inghilterra dove si segnalano importanti passi avanti avvenuti nella giornata di ieri e ora mancano solo pochi dettagli per definire il ritorno a Roma di Smalling. La richiesta dello United è rimasta vicina ai 20 milioni di euro.

10.00 - Alla fine è stato Guido Fienga a muoversi in prima persona, accompagnato da Manolo Zubiria, per dare una svolta all'affare Smalling. Il Ceo della Roma, ieri, è volato a Londra per far rientro in serata: missione compiuta, o quasi, con l'intermediario Pajac che oggi sbarcherà nella capitale per gli ultimi dettagli.

Compresi i bonus, di facile riuscita, l'offerta della Roma porterà nelle casse dello United circa 15 milioni di euro, mentre Smalling riceverà un contratto di 4 anni da 3 milioni netti a stagione.

