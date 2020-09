Calciomercato Roma: venerdì giornata decisiva per Smalling, l'alternativa è Rudiger. Dalot può rientrare nell'operazione

Giorni decisivi per il mercato della Roma, ancora alla ricerca di un difensore centrale. Il club giallorosso sta tentando il tutto per tutto per riportare Smalling nella Capitale: venerdì sarà un giorno decisivo per la trattativa visto che a Trigoria arriverà l'intermediario che sta cercando di mettere d'accordo il club di Friedkin e il Manchester United. Con gli inglese la Roma sta trattando anche Dalot, che potrebbe arrivare in prestito, ma interessa anche al Milan. Se l'operazione Smalling non dovesse chiudersi l'alternativa sarebbe Antonio Rudiger, ex romanista attualmente al Chelsea.

(Sky Sport)