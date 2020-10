3 vittorie su 3 con Abisso. Bilancio negativo per l'Udinese: 6 ko in 8 precedenti

Toccherà a Rosario Abisso, di Palermo, dirigere l'anticipo serale del sabato tra Udinese e Roma. Classe 1985, di professione imprenditore, Abisso nella 1a giornata di Serie A ha diretto Fiorentina-Torino.

Score praticamente perfetto per Abisso quando incontra i colori giallorossi: nei 3 precedenti, uno all'anno a partire dal 2017/18, la Roma ha sempre vinto. 1-0 al 'Via del Mare' nella scorsa stagione, con rigore sbagliato da Kolarov, 3-0 in casa del Chievo Verona nell'annata precedente e 3-1 interno sulla Spal ormai 3 anni fa.

Bilancio decisamente in rosso per l'Udinese con il siciliano: in 8 precedenti, ben 6 sconfitte con 1 pareggio e una vittoria, quest'ultimi due nella scorsa stagione, quando con Torino (successo per 1-0) e Lazio (0-0), i friulani riuscirono a interrompere la serie negativa di 6 ko consecutivi.

LR24