Federico Fazio in uscita dalla Roma. Come riferisce l'emittente satellitare è in dirittura d'arrivo la cessione del difensore argentino alla Sampdoria. L'operazione dovrebbe sbloccarsi solo una volta che il club blucerchiato chiuderà venderà uno dei suoi giocatori. Il maggior indiziato è Omar Colley, difensore centrale come Fazio e nel mirino del Fulham.

(sky sport)