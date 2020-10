Friedkin e il retroscena dell'incontro all'Olimpico con Paratici

La Roma domenica sera sotto gli occhi dei due nuovi proprietari del club giallorosso, Dan e Ryan Friedkin, è scesa in campo contro la Juventus. Gli occhi di tutti erano puntati in tribuna sui due nuovi presidenti, che sono stati praticamente inavvicinabili, anche se in molti hanno notato alcuni scambi di battute e confidenze con Paratici, il direttore sportivo bianconero. Questo sembra essere il primo nome sulla lista dei futuri ds che Friedkin sarebbe valutando di portare a Roma e si potrebbe dire che domenica sera sia andato in scena un primo vero incontro informale.

(corsport)

