FOCOLARI: "Con Smalling la Roma fa un salto in avanti notevole" - PARISI: "I giallorossi non partono comunque tra le prime quattro"

Si parla di calciomercato nell'etere romano, con il ritorno ormai vicino di Chris Smalling. Una soluzione che rafforza la Roma secondo Furio Focolari: "Una difesa titolare con Smalling, Mancini e Kumubulla con Ibanez prima riversa è un reparto importante, un ottimo reparto. La Roma rispetto ad adesso fa un salto in avanti notevole". Potrebbe non bastare per raggiungere il quarto posto, invece, per Giovanni Parisi: "Con Smalling e un vice Dzeko, che sia all'altezza del bosniaco, la Roma per me non parte comunque fra le prime quattro. Mi aspetto una svolta dalla proprietà, anche se il tempo è poco..."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Una difesa titolare con Smalling, Mancini e Kumubulla con Ibanez prima riversa è un reparto importante, un ottimo reparto. La Roma rispetto ad adesso fa un salto in avanti notevole. Inoltre io continuerei con la coppia Pellegrini-Veretour a centrocampo, devono giocare insieme (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per Smalling ci si poteva pensare prima. Se lo prendi per 18 milioni potevi offrirli prima, ma meglio tardi che mai. Smallling è indispensabile per la Roma. Rimane che manca ancora il terzino destro, però non si può chiedere la perfezione. Ai giallorossi manca un vice Dzeko e uno che tiri in porta, perché se non tira il bosniaco non lo fa nessuno (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)



Con Smalling e un vice Dzeko, che sia all'altezza del bosniaco, la Roma per me non parte comunque fra le prime quattro. Mi aspetto una svolta dalla proprietà, anche se il tempo è poco... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Fiorentina ha la necessità di cedere in avanti, ma Vlahovic a Roma non c’entra niente. Fa fatica a Firenze, sarebbe opportuno che andasse in una squadra di seconda, terza fascia a giocare. Riconosco in lui buone qualità, ma a Roma serve uno che entra e risolve la partita e Vlahovic ha solo bisogno di giocare partite e non avere queste responsabilità. Più che altro se non fanno gol Dzeko o Mkhitaryan chi segna? La Roma anche con Smalling non rientra tra le prime quattro, serve altro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha bisogno di fare mirate operazioni, Smalling da la sicurezza per fare la difesa a tre tutto l’anno. Se prendi De Sciglio, che la Juve lo regala, avresti un giocatore che fa fascia destra, sinistra e panchina. Davanti serve un profilo esperto, Vlahovic ha delle qualità, però poi non lo so (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma serve un altro tipo di giocatore, non Vlahovic. Non fa il titolare alla Fiorentina e non trova spazio, pensa se viene alla Roma. Serve qualcosa di concreto, non un "vediamo se". Ma un centrocampista di interdizione? Un centrocampista massiccio, che strappa serve (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Oggi si va a chiudere positivamente per Smalling, e con lui i giallorossi fanno una grande difesa. Poi vediamo cosa succede nelle ultime ore di mercato, visto che può chiudere diverse trattative. Arrivano voci secondo i quali potrebbe esserci il prestito di Vlahovic, visto che la Roma cerca un attaccante (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)