Presentato Pedro: "Qualificazione in Champions obiettivo minimo". Fienga: "Fonseca non è in discussione". E i Friedkin volano a Montecarlo

Due giorni a Roma-Juventus, ma la giornata si apre con la notizia dell'esposizione, da parte di alcuni tifosi, di diversi striscioni contro Morgan De Sanctis tra la sede del club all'Eur e Trigoria. La squadra torna ad allenarsi in vista della sfida contro i bianconeri, ma è anche il giorno della presentazione di Pedro, intervenuto in conferenza stampa con Guido Fienga: "La posizione di Fonseca non è in discussione", ha ribadito il dirigente, mentre l'attaccante vuole la Champions: "4° posto l'obiettivo minimo".

Sul mercato, Borja Mayoral sembra il nome in pole per l'attacco, ma occhio anche a Dimata dell'Anderlecht. I giallorossi restano poi vigili per De Paul, ma l'Udinese sembra inamovibile sulla formula del trasferimento: niente prestito con diritto di riscatto.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

AS ROMA, DAN E RYAN FRIEDKIN PARTONO ALLA VOLTA DI MONTECARLO

FOTO - STRISCIONI CONTRO DE SANCTIS TRA LA SEDE DELL'EUR E TRIGORIA: "DAL PASSATO NON HAI IMPARATO, DA NOI ANCORA PIU' SCHIFATO"

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: LO UNITED SCENDE A 18 MLN PER SMALLING

AS ROMA: LE RISPOSTE DEL CLUB ALLE DOMANDE DEGLI AZIONISTI (COMUNICATO)

CONFERENZA STAMPA, PEDRO: "4° POSTO OBIETTIVO MINIMO". FIENGA: "FONSECA NON E' IN DISCUSSIONE"

TRIGORIA: SALA VIDEO PRIMA DEL LAVORO IN CAMPO. ESERCITAZIONI PER LA RICONQUISTA DEL PALLONE

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI ANCORA INTERESSATI A DE PAUL. MA L'UDINESE NON APRE AL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

CASO DIAWARA, SANDULLI (PRES. CORTE D'APPELLO): "LE SOCIETA' SI DEVONO RICORDARE LE REGOLE, LE STABILISCONO LORO..."

CALCIOMERCATO ROMA, AG. VERETOUT: "AL 99% RIMANE IN GIALLOROSSO"

LIVE - INAUGURAZIONE DI UN NUOVO AS ROMA STORE NELLA CAPITALE. ZANIOLO IN COLLEGAMENTO CON I TIFOSI PRESENTI

CALCIOMERCATO ROMA, SI CERCA IL VICE-DZEKO: CONTATTO CON L'ANDERLECHT PER DIMATA. SU DI LUI DIVERSI CLUB ITALIANI E INGLESI

