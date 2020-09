Trigoria: sala video prima del lavoro in campo. Esercitazioni per la riconquista del pallone

La Roma ha lavorato a Trigoria anche questa mattina in vista della gara contro la Juventus prevista per domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Paulo Fonseca ha tenuto la squadra in sala video prima di scendere sul campo del "Fulvio Bernardini" dove il gruppo ha svolto lavori atletici ed esercitazioni con focus sulla riconquista del pallone in inferiorità numerica.