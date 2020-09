ORSI: "Vedo Napoli e Lazio avanti alla Roma" - BALZANI: "Allegri? Lo dò al 55%"

Si avvicina la seconda giornata di campionato che vedrà la Roma già misurarsi al confronto della Juventus. "Se la Roma è questa qua gioca per un posto in Europa League, se tutto va bene" il giudizio di Alessandro Antinelli. Il giudizio di Nando Orsi: "Fra Roma, Napoli e Lazio, la peggiore mi sembra la squadra di Fonseca. Inzaghi e Gattuso sono a pari merito".

Continuano le voci su Allegri, per Francesco Balzani le possibilità di vederlo sulla panchina giallorossa "sono al 55%. Il piano B è il duo Rangnick–Sarri".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Con Dzeko la Roma assumerà già un'altra dimensione. Sono fiducioso per i giallorossi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma non è tanto giudicabile anche se la partita col Verona è stata giocata, qualche indicazione te l’ha data. Sono curioso di vedere chi gioca a destra, se Karsdorp giocherà oppure se ci sarà un’alternativa. Nel calcio generalmente si riesce sempre a recuperare situazioni con il buonsenso e con lo spirito giusto, c’è la consapevolezza di avere di fronte una stagione difficile e complicata. Pellegrini ha delle qualità eccezionali e deve prendere la squadra per mano. Bisogna stabilire un ruolo e lavorare su quello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Quarto posto? Fra le 3, la peggiore mi sembra la Roma, Lazio e Napoli sono a pari merito. Quest’anno è difficile trovare le prime 4. La Lazio la metto tra le 4 che arrivano in Champions. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Allegri alla Roma? Lo do al 55%. Il dialogo tra le parti sta andando avanti, per cui a qualcosa dovrà portare. La società non ha accontentato Fonseca su due calciatori: Tiquinho Soares e Kalinic. Questo qualcosa vorrà dire. Il piano B della Roma, se non dovesse andare a buon fine il colloquio con Allegri, è il duo Rangnick–Sarri (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Allegri alla Roma? Secondo me le percentuali sono basse, siamo sul 20%. Rangnick? Se la Roma dovesse prenderlo, sarebbe più complicata la scelta dell’allenatore. Rangnick è uno che vuole mettere bocca anche sulla parte tecnica. In più sarebbe la prima volta in Italia per una figura del genere, non è detto vada bene. Io farei cose semplici quando si tratta di ricostruire: un buon direttore sportivo, un buon allenatore e una buona dose di quattrini. Allegri sarebbe la figura perfetta come allenatore (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non vedo perchè Dzeko non debba essere più il capitano della Roma. Contro la Juve mi preoccupa la difesa, sono tutti ragazzi giovani e che giocheranno per la prima volta insieme (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Indispensabile che Dzeko e Fonseca chiariscano, il bosniaco è il valore aggiunto della Roma. Credo che comunque tornerà ad essere centrale, conoscendo la forza e la professionalità del giocatore (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il rapporto tra Dzeko e Fonseca si recupera, non è quello il problema. La partita? Ovviamente la Juventus è favorita, ma è comunque da giocare. La Roma avrà tutte le motivazioni per fare bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Se la Roma è questa qua gioca per un posto in Europa League, se tutto va bene. Però penso che sul mercato qualcosa faranno, quindi aspettiamo di vedere la rosa del 5 ottobre. Allegri? Se c’è stato questo abboccamento e lui ha scelto la Roma, significa che gli è stato illustrato un progetto tecnico-sportivo molto convincente (ALESSANDRO ANTINELLI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)