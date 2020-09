As Roma, Dan e Ryan Friedkin in viaggio: nel pomeriggio partenza da Fiumicino su un volo privato

Altra giornata di lavoro per Dan e Ryan Friedkin, che al momento hanno lasciato Roma. Come riferisce l'emittente radiofonica, i nuovi proprietari della Roma sono partiti nel pomeriggio dall'aeroporto di Fiumicino con un volo privato. Ad accompagnarli due collaboratori. Ancora ignota la destinazione, oltre ai motivi del viaggio improvviso dei nuovi patron del club giallorosso, attesi in tribuna domenica allo stadio Olimpico per il match con la Juve dopo aver assistito per la prima volta da spettatori al match con il Verona.

(tele radio stereo)