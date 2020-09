LIVE - Inaugurazione di un nuovo As Roma Store nella Capitale. Zaniolo in collegamento con i tifosi presenti (FOTO e VIDEO)

DA VIA OTTAVIANO EMANUELE ZOTTI - Apre un nuovo store a tinte giallorosse. Nel pomeriggio di oggi a Via Ottaviano 10/A verrà inaugurato un nuovo As Roma Store che si aggiungerà a quelli già presenti nella Capitale con 5 tifosi che potranno visitarlo in anteprima. Presente per l'occasione anche Francesco Calvo, responsabile dell'area commerciale del club.

LIVE

19.06 - Anche Nicolò Zaniolo pubblica sul proprio profilo Instagram un video che testimonia il collegamento con l'As Roma Store di via Ottaviano.

19.04 - In collegamento con il nuovo As Roma Store c'è Nicolò Zaniolo, che da casa si è messo a disposizione dei 5 fortunati tifosi ammessi all'evento

??‍? Il calciatore giallorosso in collegamento con l'#ASRoma Store di via Ottaviano è... Nicolò Zaniolo! ???#ASRoma pic.twitter.com/gpmmIK1Ol0 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 25, 2020

18.02 - Anche la Roma, tramite il proprio profilo Twitter, pubblicizza l'evento annunciando la presenza di 5 fortunati tifosi che visiteranno per primi il nuovo punto vendita.