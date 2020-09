Calciomercato Roma: i giallorossi ancora interessati a De Paul. Ma l'Udinese non apre al prestito con diritto di riscatto

ESCLUSIVA LR24.IT - L'interesse della Roma per Rodrigo De Paul sembra non essere ancora svanito. Il Leeds resta comunque in vantaggio ma secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, i giallorossi, insieme ad altri club europei, sarebbero ancora in corsa per l'attaccante argentino. Nei prossimi 2-3 con ogni probabilità si deciderà il futuro dell'ex Valencia. L'Udinese al momento non ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto di De Paul, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra complessiva tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Paolo Rocchetti