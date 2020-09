Calciomercato Roma, si cerca il vice-Dzeko: contatto con l'Anderlecht per Dimata. Su di lui diversi club italiani e inglesi

La Roma è sempre alla ricerca di una punta da affiancare a Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è al momento l'unico centravanti della rosa giallorossa, e la dirigenza cerca un altro calciatore da mettere a disposizione di Paulo Fonseca per il centro dell'attacco. Secondo quanto riferisce il portale dedicato al calciomercato, i giallorossi avrebbero aperto i contatti con l'Anderlecht per arrivare a Landry Dimata, attaccante belga del '97, vice di Lukaku in nazionale.

Sul calciatore però sarebbe viva l'attenzione di diversi club italiani e inglesi, tra cui il Fulham.

(tmw.com)

