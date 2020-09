Si aggiunge un ulteriore capitolo alla querelle tra Roma e United per Smalling. Fin qui, infatti, i Red Devils hanno sempre chiesto 20 milioni per il centrale, e non hanno mai mostrato un’apertura nei confronti dei capitolini che invece sarebbero disposti ad arrivare al massimo a 12 milioni. Come scrive il tabloid inglese, però, gli inglesi avrebbero abbassato la richiesta a 18 milioni.

(dailymail.co.uk)

