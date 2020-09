La Roma si impone 4-2 contro la Sambenedettese. Petrachi: "Mi sono ritrovato solo contro tutti". Femminile, arriva la prima sconfitta stagionale

La Roma agli ordini di mister Paulo Fonseca è tornata a scendere in campo in vsita della prossima stagione con la prima amichevole estiva dell'anno. I giallorossi hanno affrontato la Sambenedettese tra le mura amiche di Trigoria e si sono imposti con il risultato finale di 4-2. La formazione di Fonseca ha praticamente disputato solo i primi 45 minuti, finiti 3-2, dove sono andati in gol Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Maxi Lopez con due rigori per gli ospiti. Nella ripresa a scendere in campo sono stati i ragazzi della Primavera di De Rossi, che hanno siglato una rete con Antonucci.

A far discutere nelle giornata di oggi è stata soprattutto una lettera inviata da Petrachi all'ANSA, in cui l'ex direttore sportivo giallorosso ha cercato di spiegare il proprio punto di vista che lo ha visto uscire dal progetto della Roma. "Ho tentato di alzare un muro a difesa del gruppo, mi sono ritrovato solo contro tutti. Sono stato abbandonato da una proprietà troppo distante da Roma, dalla Roma e dai tifosi. Sono stati lasciato solo a combattere. Avevo chiesto a Pallotta inutilmente di allontanare gli elementi che violavano i segreti dello spogliatoio e del campo o, ancor peggio, che minavano i rapporti interni".

