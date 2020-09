Lo stadio di forza

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Alle parole di Dan e Ryan Friedkin hanno fatto eco quelle di Virginia Raggi, che nel corso della trasmissione 'In Onda' - La7 - ha parlato di una questione stadio che "dovrebbe passare in aula entro la fine dell'anno". Sta solo alla sindaca e alla sua maggioranza calendarizzare la discussione e la votazione sulla delibera di determina della Conferenza dei Servizi.

E poi servirà altro tempo, quello necessario a passare nuovamente in Regione e per l'Unione Europea. Ma la Sindaca al momento si trova a dover gestire una maggioranza sempre meno compatta. I tempi stringono e la Raggi ha puntato sulla questione stadio per la campagna elettorale. E se per la posa della prima pietra entro maggio, quando ci saranno le elezioni, sembrano non esserci i tempi tecnici, la prima cittadina potrebbe voler puntare almeno sull'entusiasmo dell'annuncio.