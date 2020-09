Roma-Sambenedettese: Santon out per affaticamento muscolare

Non prenderà parte alla prima uscita stagionale della Roma targata 2020/21 contro la Sambenedettese Davide Santon. Il terzino ha accusato, infatti, un affaticamento muscolare e non sarà tra i protagonisti della sfida in scena a Trigoria. Santon, inoltre, è anche al centro di indiscrezioni di mercato, il classe 1991 piace in Turchia.