Conte: “Ad oggi la riapertura degli stadi non è assolutamente opportuna”

“Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo durante la festa del giornale Il Fatto Quotidiano, ha detto la sua sulla possibile riapertura degli impianti sportivi nel prossimo futuro