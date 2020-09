ROMA-SAMBENEDETTESE 2-0 (5' Veretout, 9' Perotti): segui in tempo reale. Raddoppio giallorosso, bella combinazione Mkhitaryan-Villar per la rete di Perotti

LAROMA24.IT - Al via, oggi, la stagione della Roma 2020/21, che affronta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in amichevole la Sambenedettese di Montero, squadra che milita in Serie C. Con Frosinone e Cagliari gli altri due test in vista dell'avvio del campionato il prossimo 19 settembre contro l'Hellas Verona.

Senza i nazionali, i giocatori risultati positivi al Coronavirus (Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert) e il nuovo acquisto Pedro, Fonseca propone, come nel finale dello scorso campionato, la difesa a 3: Fazio, Ibanez e Jesus a difesa di Pau Lopez. In mediana Veretout e Diawara con Karsdorp e Calafiori sulle fasce. A supportare Perotti in attacco schierati Villar e Mkhitaryan.

IL TABELLINO

ROMA: Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.

A disp.: Boer, Astrologo, Simonetti, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Boauh, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

All.: Fonseca.

SAMBENEDETTESE: Nobile; Lavilla, Biondi, Di Pasquale, Liporace; Angiulli, Rocchi, Botta, Trillò; Maxi Lopez, Nocciolini.

A disp.: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

All.: Montero.

Arbitro: Gallipò. Assistenti: Tempestilli - Vettorel.

LA CRONACA DELLA PARTITA

12' - Ancora protagonisti Mkhitaryan e Villar: servito dall'armeno, il centrocampista spagnolo libera il sinistro a giro che viene bloccato da Nobile.

9' - GOOOL DELLA ROMA! Perotti raddoppia: dopo la bella combinazione tra Mkhitaryan e Villar, lo spagnolo serve Perotti, che calcia male ma trova il gol.

5' GOOOL DELLA ROMA! E' Veretout a sbloccare il match e a siglare la prima rete stagionale della formazione giallorossa. Bella azione della Roma gestita da Perotti, Mkhitaryan e Calafiori, che dalla fascia sinistra ha liberato il cross per il destro al volo del francese.

2' - Prima conclusione della partita è di Gonzalo Villar: Nobili blocca il pallone senza difficoltà.

1' - In leggero ritardo, si parte col primo pallone gestito dalla Roma. Perotti capitano dei giallorossi. Ottimo lancio di Veretout per Karsdorp, anticipato dal portiere avversario Nobile.





PREPARTITA

17.25 - Termina il warm-up.

17.00 - Riscaldamento in corso per le due formazioni.

16.50 - Ufficiale anche la formazione degli ospiti: Nobile; Lavilla, Biondi, Di Pasquale, Liporace; Angiulli, Rocchi, Botta, Trillò; Maxi Lopez, Nocciolini.

Visualizza questo post su Instagram ??? Un post condiviso da Sambenedettese Calcio (@sambenedettesecalcio) in data: 5 Set 2020 alle ore 7:39 PDT

16.40 - Ufficiale l'11 della Roma, come comunica su Twitter il giornalista Filippo Biafora: Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.