Friedkin-Vitek: vertice a Milano per accelerare

Uno degli argomenti su cui lavorare per i Friedkin è il nuovo stadio, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Sperano in «tempi brevi» e, avendo incassato il virtuale via libera della sindaca Raggi, i nuovi proprietari cercano di accelerare le operazioni preliminari. Così nei giorni scorsi si sono incontrati a Milano i rappresentanti della famiglia texana con quelli di Radovan Vitek, sempre più vicino all’acquisto delle tre società di Luca Parnasi, fra cui Eurnova, che detiene i terreni di Tor di Valle. Sarà poi il magnate ceco a cedere l’area alla Roma, anche se c’è da accordarsi sul prezzo. Vitek, per parte sua, li acquisterà per circa 50 milioni, visto che l’operazione complessiva coinvolgerà anche Capital Dev e Parsitalia per le quali sta trattando con Unicredit, detentrice del debito di Parnasi. Non è escluso che i Friedkin e Vitek si possano incontrare direttamente a Roma, magari già la prossima settimana. Al momento, non è stato chiesto ancora un appuntamento alla Raggi, ma è possibile che venga organizzato in tempi brevi.

(Gasport)