RENGA: "Fonseca al momento è solo" - SABATINI: "Mi aspettavo già un colpo e ancora non si è visto niente"

Prosegue la preparazione della Roma alla stagione 2020/2021 e nell'etere romano gli argomenti a tenere banco sono principalmente il calciomercato e le aspettative sulla nuova proprietà del club. "Spero che Ryan non si faccia coinvolgere dalla vita romana...", si augura Gianluca Lengua, mentre Roberto Renga si aspetta "la presentazione di un nuovo acquisto alla prima conferenza stampa dei nuovi proprietari".

"Kolasinac? Considerato quello che guadagna per me sta bene dove sta", commenta Jacopo Palizzi, mentre per Stefano Agresti "l'operazione Milik può cambiare il volto della Roma".

Al momento ci sono solo tracce di cessioni. E' logico che dei calciatori arriveranno perché la Roma non ha la difesa. E non va rivista solo la difesa, ma anche il ruolo del portiere ed il reparto di centrocampo. Ma la priorità ora è vendere. Perché non si è preso Smalling? Con la cessione di Schick la Roma non ha alzato l'offerta allo United per il centrale. Dan Friedkin non sarà presente a Trigoria come suo figlio. Spero che Ryan non si faccia coinvolgere dalla vita romana perché è molto semplice... (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Friedkin si è accollato tutti i debiti della Roma e questa è già una bella cosa, ma è evidente che il nuovo proprietario del club dovrebbe presentarsi a mani piene, con un regalo. Oltre all'acquisto di Smalling, che è fondamentale per una stagione decente. Alla prima conferenza stampa dei nuovi proprietari mi aspetto anche la presentazione di un acquisto, un portiere per esempio. Fonseca? Al momento è solissimo (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sono sorpreso dall’approccio della nuova proprietà: da Friedkin mi aspettavo già almeno un colpo di mercato importante ma ancora non si è visto niente (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se fossi nei panni di un dirigente della Juve ci penserei bene prima di investire su un trentaquattrenne. Per i bianconeri prenderei più Milik che Dzeko (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quando si vede giocare Dzeko ci si rende conto di quanto sia grande. Un'occasione davanti al portiere e timbra il cartellino. Al livello di comunicazione ci si è resi conto alla soglia dei suoi 35 anni del fatto che si tratti di un grandissimo giocatore. Milik? La sensazione è che ci si possa lavorare a prescindere da contropartite tecniche. Under è ormai molto vicino al Napoli e l'attaccante polacco potrebbe arrivare a Trigoria anche nell'ambito di un'operazione separata. Kolasinac? Molto grezzo... Considerato quello che guadagna per me sta bene dove sta (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Non vorrei che la Roma avesse un centravanti nella prima giornata di campionato ed un altro nella seconda. (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma sta lavorando molto su Smalling e credo che riuscirà a prenderlo. Per il resto tutto è legato alla situazione di Dzeko. Ci sono richieste molto pressanti, ad esempio il Napoli spinge per Veretout. La differenza la potrebbe fare l'operazione Milik, che può cambiare il volto della Roma. Non mi aspetto colpi da Friedkin, che già si è accollato il debito di Pallotta. Probabilmente il suo primo vero mercato sarà quello della prossima stagione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Cedere Dzeko sarebbe una grossa perdita. Milik ha dimostrato tutto il suo valore in Serie A e qualora si dovesse verificare questa ipotesi credo possa essere il sostituto migliore del bosniaco. Pellegrini ha delle qualità enormi e può crescere ancora moltissimo, la scorsa stagione è stata complicata per tutti: allenatore e giocatori. È rimasto l’ultimo baluardo della tradizione di romani e romanisti e va sostenuto. Ci si aspetta molto da lui ma è un punto fermo di questa Roma (STEFANO COLANTUONO, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)