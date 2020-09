Serie A femminile, Empoli-Roma 2-0: prima sconfitta per le giallorosse (FOTO)

Dopo il pari al debutto e la vittoria contro la Pink Bari, la Roma Femminile incassa la prima sconfitta stagionale nel terzo turno di campionato e resta a 4 punti in classifica. Le giallorosse di Betty Bavagnoli cadono in casa dell'Empoli 2-0: a segno per le padrone di casa Cecilia Prugna dal dischetto e Benedetta Glionna sempre su calcio di rigore. Da segnalare l'espulsione del capitano della Roma Bartoli.